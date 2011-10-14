Форум общественных организаций 3 ноября проведет всеукраинскую акцию протеста

Форум общественных организаций Украины проведет 3 ноября всеукраинскую акцию протеста с требованием роспуска Верховной Рады и проведения досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая резолюция сегодня была одобрена на собрании форума общественных организаций, проведенном в Доме писателей по инициативе ВОО «Наступление», Коалиции участников Помарнчевой революции и «Никто, кроме нас».

Согласно решению форума 3 ноября будут проведены акции в каждом областном центре Украины, по результатам которых в областные госадминистрации будут переданы заявления о признании нелегитимности нынешнего состава парламента.

В случае, если местные власти не признают необходимости роспуска парламента, 5 ноября каждая область делегирует трех своих представителей в Киев, где состоится заседание общественного совета для определения дальнейших действий.

Кроме того, форум принял решение направить каждому из 450 народных депутатов письмо с требованием роспуска парламента. «Своей безответственной антинародной и антигосударственной деятельностью вы окончательно исчерпали лимит нашего терпения. Вы дискредитировали себя ежедневным сужением и отменой социальных, экономических и гражданских прав и свобод, ухудшением нашей жизни, уничтожением будущего наших детей, постоянными попытками превратить наш народ в рабов и попрошаек. Циничным игнорированием Конституции, голосованием чужими карточками, самовольным продлением своих полномочий вы поставили себя вне закона. Вы утратили юридическую легитимность и общественное признание. Вы должны уйти сами. Иначе мы вам поможем это сделать», - говорится в утвержденном сегодня форумом письме.

Одновременно форум обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ: «Информируем Вас о том, что Всеукраинский форум гражданского общества, который состоялся в Киеве 14 октября, руководствуясь статьей 5 Конституции Украины, принял решение о немедленном роспуске Верховной Рады Украины VI созыва и безотлагательном проведении выборов народных депутатов Украины».

Представители Форума гражданского общества заявляют, что единственной целью их обращения к В.ЯНУКОВИЧУ является получение от него как гаранта Конституции ответа, гарантирует ли он народу Украины как единственному носителю государственной власти право на отзыв своих представителей.

Как сообщил один из организаторов Форума гражданского общества Александр ДАНИЛЮК, собрание должно было состояться сегодня в Доме учителя, но в предоставлении зала было отказано, и они вынуждены были обратиться в Союз писателей для проведения форума в его помещении. Однако в зал не смогли попасть все желающие: около 400 человек ждали окончания форума перед Домом писателей. Поскольку Дом писателей находится рядом с Администрацией Президента, этот участок охранялся представителями милиции в усиленном режиме.