Ужгород перешел на местное время - на час позже, чем в целом по Украине

Депутаты Ужгородского городского совета приняли решение, согласно которому учреждениям и предприятиям города с 1 ноября 2011 года предлагается начинать работу на час позже, чем в целом по Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время пленарного заседания сессии горсовета було принято решение «Об изменении работы предприятий, учреждений и организаций», за которое проголосовали 60 депутатов, один не голосовал.

«Так, уроки в городских школах будут начинаться не в 8, а в 9 часов, а работа других организаций будет начинаться не в 9, а в 10», - сообщил мэр Ужгорода Виктор ПОГОРЕЛОВ.

Депутаты мотивировали свое решение тем, что закарпатцы привыкли к старому, «зимнему» времени, и решение Верховной Рады о его отмене пагубно отразится на здоровье местных жителей.

«Наши дети просто не будут высыпаться, потому это негативно будет влиять на их психику», - сообщила на сессии депутат городского совета, главный врач Ужгородской детской поликлиники Елизавета ЛЯХ.

Также депутаты поручили Ужгородскому горисполкому разработать решение, которым предложить начинать работу предприятий, учреждений и организаций на час позже.