В Украине на 10 рабочих мест претендует 48 человек

В Украине в сентябре 2011 года на 10 рабочих мест претендовало 48 человек (на 1 января т.г. – 88 человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, при этом количество украинцев, состоящих на учете в государственной службе занятости, на 1 октября 2011 года составило 420 тыс. человек, что на 28,3 тыс. человек меньше, чем на 1 сентября т.г.

Потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей на 1 октября 2011 года составляла 87,3 тыс. человек (на 1 января 2011 г. – 63,9 тыс. человек).

Госстат также сообщает, что в сентябре т.г. количество официально зарегистрированных безработных сократилось по сравнению с августом на 6,5%, или на 27,9 тыс. человек, и на 1 октября составило 404,5 тыс. человек.

С начала года количество безработных сократилось на 25,8%, или на 140,4 тыс. человек (на 1 января 2011 года количество безработных составляло 544,9 тыс. человек).

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 октября 2011 года составил 1,5% от общего количества населения трудоспособного возраста (на 1 января 2011 года – 2,1%).

Количество безработных, которые на 1 октября т.г. получали пособие по безработице, составило 281,1 тыс. человек, что на 9,4%, или на 29,2 тыс. человек, меньше по сравнению с данными на 1 сентября т.г.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 октября 2011 г. составила 885 грн., что на 7 грн. больше, чем на 1 сентября т.г.