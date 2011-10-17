Сегодня ФПУ проводит всеукраинскую акцию протеста против бедности

Сегодня, 17 октября, по случаю Международного дня борьбы с бедностью Федерация профсоюзов Украины проводит всеукраинскую акцию «Профсоюзы против бедности», в которой, как планируется, примут участие почти 10 тысяч представителей трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций всех отраслей экономики и регионов Украины.

Как сообщили УНИАН в медиа-центре ФПУ, акция в форме шествия начнется в 10.00 с проведения митинга на Майдане Незалежности в Киеве.

Митинг откроет председатель ФПУ, народный депутат Украины Василий ХАРА. После этого участники акции пойдут к Дому правительства, Верховной Раде Украины, Администрации Президента Украины.

По итогам акции будет принята резолюция с требованиями и предложениями к представителям власти.