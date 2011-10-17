Митинг ФПУ на Майдане Незалежности собрал 1,5 тыс. человек

На Майдане Незалежности в Киеве около 1,5 тыс. человек принимают участие в митинге, организованном Федерацией профсоюзов Украины к Международному дню борьбы с бедностью.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг проходит в рамках всеукраинской акции «Профсоюзы против бедности».

На Майдане собрались представители профсоюзов многих предприятий из разных регионов Украины.

После митинга участники акции пойдут к Дому правительства, Верховной Раде Украины, Администрации Президента Украины.

По итогам акции будет принята резолюция с требованиями и предложениями к представителям власти.