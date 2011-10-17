Профсоюзы завершили акцию, посвященную дню борьбы с бедностью

Представители профсоюзов завершили свою акцию по случаю дня борьбы с бедностью на Майдане Незалежности в Киеве.

Как сообщал УНИАН, представители профсоюзов провели митинг под зданием Кабинета министров Украины, прошли мимо здания Верховной Рады, а затем по улицами Шелковичной и Лютеранской колонной прошли мимо здания Администрации Президента.

Митингующие скандировали: «Бедности нет!» и «Достойную зарплату!».

После этого участники акции спустились на улицу Крещатик, и на Майдане Незалежности завершили свою акцию.