Профсоюзы завершили акцию, посвященную дню борьбы с бедностью
13:49, 17 октября 2011Соцполитика
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Представители профсоюзов завершили свою акцию по случаю дня борьбы с бедностью на Майдане Незалежности в Киеве.
Как сообщал УНИАН, представители профсоюзов провели митинг под зданием Кабинета министров Украины, прошли мимо здания Верховной Рады, а затем по улицами Шелковичной и Лютеранской колонной прошли мимо здания Администрации Президента.
Митингующие скандировали: «Бедности нет!» и «Достойную зарплату!».
После этого участники акции спустились на улицу Крещатик, и на Майдане Незалежности завершили свою акцию.
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