Литвин рассказал, что будет с законом о соцльготах

Верховная Рада Украины в четверг, 20 октября, планирует рассмотреть законопроект "О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений", которым предусматривается отмена льгот для многих категорий граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

По словам В.ЛИТВИНА, сегодня профильный комитет получил поручение завершить рассмотрение поправок к этому законопроекту.

«Моя позиция такова, что его нужно принять в части механизма реализации решений судов. Что касается заключительных положений, в которых речь шла об отмене и отсрочивании льгот, то этот раздел нужно исключить», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР отметил, что в заключительных положениях законопроекта необходимо зафиксировать договоренности, достигнутые между правительством и общественными организациями, в том числе чернобыльцев, воинов-афганцев и т.д.

Кроме того, добавил он, в государственном бюджете на 2012 год необходимо четко зафиксировать те суммы средств, которые будут выделены на выплаты льготникам.

Справка УНИАН. 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений" (№9127).

Данным законопроектом, в сущности, отменяется ряд льгот для граждан, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной.

20 сентября парламент должен был рассмотреть данный закон во втором чтении и в целом.

В тот день около тысячи человек пикетировала Верховную Раду с требованием не принимать закон "О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений".

Некоторые митингующие пытались прорваться в помещение парламента. В частности, воины-афганцы прорвались через ограждение перед стенами Верховной Рады и вплотную подошли к дверям ВР. Им пытались помешать представители правоохранительных органов. Во время столкновений было разбито стекло на некоторых входных дверях помещения ВР.

Участники митинга прекратили штурм парламента только после того, как к ним вышли на переговоры представители фракций большинства и пообещали, что на этой неделе Верховная Рада не будет принимать в целом закон, который отменяет льготы для ряда граждан. Участникам акции протеста также сообщили о договоренности создать рабочую группу для доработки соответствующего законопроекта.

30 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ от имени Кабинета министров подписал меморандумы с представителями всеукраинских общественных организаций афганцев и чернобыльцев относительно урегулирования вопросов социальной защиты этих категорий граждан.