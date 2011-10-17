Госбюджетом на 2012 год не предусмотрено уменьшение расходов на соцвыплаты – Ефремов

15:57, 17 октября 2011
Соцполитика
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Председатель парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что госбюджет на следующий год не предполагает уменьшения ни одной социальной выплаты, а зарплаты работникам бюджетной сферы будут повышены на 23%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он заявил сегодня на брифинге после Согласительного совета в кулуарах ВР.

«В государственном бюджете на следующий год ни по одной статье финансирования бюджетной сферы не заложено меньше средств, чем было раньше. Это принципиальный подход», - отметил А.ЕФРЕМОВ.

Более того, по его словам, в госбюджете на следующий год финансирование всех социальных выплат будет увеличено на 23%.

«Это говорит о том, что работникам бюджетной сферы будет повышена заработная плата где-то на 23%. Учитывая, что предполагаемая инфляция на следующий год прогнозируется в рамках 7,5%, рост доходов населения по этой категории - 13,5%», - подчеркнул председатель фракции Партии регионов.

«В госбюджете на 2012 год ни по одним социальным выплатам никаких уменьшений не будет. Они либо останутся на прежнем уровне, либо будут расти», - подытожил А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня предложил парламенту на вечернем заседании 20 октября рассмотреть проект государственного бюджета на 2012 год.

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