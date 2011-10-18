В Донецкой области «Фронт змін» начал сбор подписей «против Януковича»

Донецкая областная организация политической партии «Фронт змін» объявила о том, что в регионе начинается сбор подписей против Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом сообщили в пресс-службе облорганизации со ссылкой на руководителя территориальной организации «Фронта змін» Александра ЯРОШЕНКО.

По его словам, в области устанавливаются палатки, в которых будут собираться подписи под листовкой «Я против ЯНУКОВИЧА!», которые появятся во всех крупных городах Донецкого региона. Активисты будут собирать подписи в людных местах в небольших городах, селах и поселках.

«Мы обращаемся к жителям Донецкой обл. с призывом – скажите «НЕТ» Президенту, скажите главе государства правду о том, что было сделано им и его властью за последние два года. Правду о том, что вы стали жить не лучше, как он вам обещал, а хуже», - призвал жителей А.ЯРОШЕНКО.

При этом он подчеркнул, что обращается к каждому жителю Донецкой области: «Придите к нашим палаткам и поставьте свою подпись - и знайте, что вы сейчас расписались за лучшую жизнь, за новую Украину - без ЯНУКОВИЧА».