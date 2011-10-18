В Севастополе из-за самой высокой инфляции самая низкая зарплата – профсоюзы

В Севастополе за счет самого высокого индекса инфляции самая низкая реальная зарплата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам председатель городского совета профсоюзов Елена КАЛУЖЕНКО в понедельник во время проведения акции, посвященной Всемирному дню действий за достойный труд и Международному дню борьбы с бедностью.

«Профсоюзы Севастополя, и меня, как профсоюзного работника, волнует то, что хотя средний уровень зарплаты в городе занимает по Украине как бы неплохое, восьмое место, но за счет того, что индекс инфляции по стране у нас самый высокий – по итогам полугодия 114% - в результате реальная заработная плата в Севастополе самая низкая», - сказала она.

«То есть, мы хуже всех (в данном отношении) регионов, мы на 27 месте. Это значит, что на номинальную массу денег, которые сегодня получает севастополец, он может купить меньше товаров, услуг и тому подобное. Это прямой показатель бедности», - почеркнула Е.КАЛУЖЕНКО.

Как сообщал УНИАН, представители профсоюзных организаций и трудовых коллективов провели в понедельник в Севастополе акцию протеста против антисоциальных реформ правительства. Она состоялась у здания горгосадминистрации и была посвящена Всемирному дню действий за достойный труд и Международному дню борьбы с бедностью.

Участники акции выдвинули ряд социально-экономических требований к Кабинету министров и парламенту.