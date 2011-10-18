ВР повысила одноразовую денежную помощь военнослужащим при увольнении

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 275 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Закон “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей”.

Предусмотрено, что военнослужащим, кроме военнослужащих срочной воинской службы, которые увольняются со службы по состоянию здоровья, выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

В случае увольнения с воинской службы по возрасту, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий, окончанием срока контракта, систематическим невыполнением условий контракта командованием одноразовая денежная помощь в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы выплачивается при наличии выслуги 10 и больше лет.

Кроме того, внесены изменения в Закон “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц”.

Предусмотрено, что лицам рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава и некоторым другим лицам, которые имеют право на пенсию по этому закону и увольняются со службы по состоянию здоровья, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий, выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

В случае увольнения со службы по возрасту, окончания срока контракта, систематического невыполнения условий контракта командованием одноразовая денежная помощь в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы выплачивается при наличии выслуги 10 и больше лет.