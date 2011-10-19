ЕК не видит прямого влияния соглашения о ЗСТ с СНГ на отношения Украины с Евросоюзом
Брюссель. Европейская комиссия не видит прямого влияния подписанного Украиной соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) со странами СНГ на отношения с ЕС.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Джон КЛЕНСИ.
«Страны СНГ, включая Украину, свободны в заключении торговых соглашений в соответствии со своими экономическими приоритетами, включая другие соглашения о ЗСТ», - сказал он.
Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что зона свободной торговли не является Таможенным союзом (как например, союз России, Беларуси и Казахстана) и не предполагает введения общих таможенных тарифов на внешних границах.
«Это соглашение о зоне свободной торговли не имеет прямого влияния на наши торговые отношения», - сказал Дж.КЛЕНСИ.
Как сообщал УНИАН, 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.
В тот же день премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил надежду, что подписанный договор о зоне свободной торговли (ЗВТ) в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.
Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия.
Не подписали договор Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.