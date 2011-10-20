Около 200 человек пикетируют ВР, протестуя против сужения социальных льгот

Около 200 человек пикетируют Верховную Раду, протестуя против сужения социальных льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, они кричат: «Позор!», а в это время председатель парламента Владимир ЛИТВИН на лестнице ВР встречает эмира Государства Катар шейха Хамада бин Халифи Аль ТАНИ.

Участники акции держат плакаты: «Азаров и Тигипко – руки прочь от защитников Отечества!», «Нет – сужению социальных гарантий», «Хватит делать попрошайку из трудового человека!».