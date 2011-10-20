В Москве планируют ввести дактилоскопию для мигрантов

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН поддержал введение в столице обязательной дактилоскопии для иностранных граждан. Об этом сообщает 20 октября ИТАР-ТАСС.

Предложения ужесточить миграционный контроль были разработаны Координационным совещанием по обеспечению правопорядка в Москве. Они предусматривают, что отпечатки пальцев также будут брать у лиц без гражданства, которые хотят получить разрешение на работу.

Кроме того, предлагается изменить правила депортации иностранцев, совершивших в России правонарушения. В чем заключаются эти изменения, пока не сообщается.

Одобрив предложенные меры, С.СОБЯНИН поручил проработать их столичному ГУВД. После этого проектом займется Федеральная миграционная служба (ФМС) России.

Ранее чиновники разного уровня неоднократно предлагали ввести для мигрантов дактилоскопию, пишет Лента.ру. Так, в 2009 году с такой идеей выступил руководитель московского управления Следственного комитета Анатолий БАГМЕТ. Он обращал внимание на то, что приезжие совершают множество тяжких преступлений, а снятие отпечатков пальцев и ДНК-учет могли бы помочь в борьбе с правонарушителями. В феврале 2011 года с аналогичными предложениями выступил председатель Следственного комитета Александр БАСТРЫКИН. По его мнению, ужесточение миграционного контроля лишило бы поддержки радикальных националистов, которые часто используют высокий уровень преступности среди приезжих для пропаганды своих идей.

ФМС поддержала А.БАСТРЫКИНА и пообещала, что к 2013 году все иностранцы, желающие законно работать в России, будут сдавать отпечатки пальцев. Предполагалось, что дактилоскопия мигрантов будет проводиться не при пересечении границы, а непосредственно при выдаче разрешения на работу.