Депутаты предлагают упростить регистрацию безработных в центрах занятости

Народные депутаты Ярослав СУХИЙ (ПР) и Олег ШЕВЧУК (БЮТ) предлагают упростить регистрацию безработных в центрах занятости путем отмены нормы законодательства, которая обязывает безработных вставать на учет по месту регистрации.

Соответствующий законопроект (№9309 от 19 октября 2011 года) размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к документу, авторы законопроекта уверены, что норма о возможности зарегистрироваться в центре занятости только по месту регистрации противоречит Закону «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине», которым предусматривается, что регистрация места проживания не может быть условием реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией.