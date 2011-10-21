Черта бедности в Украине составляет 1025 грн. ежемесячного дохода – ФПУ

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Сергей КОНДРЮК заявляет, что черта бедности в Украине составляет 1025 грн. ежемесячного дохода и меньше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

«По последним данным, у нас уровень бедности в Украине 25,4%. Каждый четвертый украинец не имеет возможности заработать себе на проживание, не говоря уже о членах своей семьи», - сказал С.КОНДРЮК.

По его словам, каждая вторая семья с тремя и больше детьми живет за чертой бедности.

Кроме того, заместитель главы ФПУ отмечает, что уровень прожиточного минимума сегодня ниже уровня бедности – 985 грн. с 1 октября 2011 года.

По словам С.КОНДРЮКА, трудовые доходы в стране составляют 40%, остальное – «это либо социальная помощь, либо неизвестно что».

Предполагается, что уровень бедности увеличится до конца года до 26%, сказал профсоюзный деятель.