Янукович ветировал закон о биометрических документах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону «О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

По мнению Президента, принятый парламентом 23 сентября Закон «О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины» не может быть подписан, поскольку несет риски нарушения конституционных прав граждан и гарантий этих прав; общепризнанных прав личности; основоположных принципов существования демократического правового государства, каковым является Украина.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ считает, что этот закон нарушает взятые Украиной международные обязательства, является шагом назад на пути внедрения европейских и международных стандартов в сфере защиты прав человека, выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины; не обеспечивает безопасность граждан; приведет к неоправданному существенному увеличению бюджетных расходов, негативно отразится на бюджете каждой семьи; ряд предлагаемых законом новшеств не отвечает неотложным современным потребностям, является необоснованным и неприемлемым.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 23 сентября приняла в целом Закон "О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины".

Согласно закону, документы, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус, оформляются на украинском языке. В определенных данным законом случаях информация в документах приводится также на иностранные языки.

Перечень информации, которая приводится в документах, определяется данным Законом. Вносить в документы непредусмотренную данным Законом информацию запрещается. Биометрические данные включаются в документы исключительно в случаях, установленных данным Законом. Объем таких данных, а также технические требования к форме носителя биометрической информации устанавливаются Кабинетом министров Украины в соответствии с документами Международной организации гражданской авиации (ICAO), если иное не предусмотрено данным Законом.

Информация, которая указывается в документах и подлежит автоматизированной обработке, сохраняется в формате, дающем возможность идентифицировать личность, которой выданы данные документы, в порядке, установленном законодательством, не дольше, чем это необходимо для цели, с которой такие данные сохраняются.

За оформление (в том числе вместо потерянных или похищенных), обмен и продление срока действия документов может взиматься государственная пошлина, а за проведение таких действий за рубежом - консульский сбор в порядке и размерах, определенных законодательством. За оформление, обмен и продление срока действия дипломатического паспорта Украины, служебного паспорта Украины, удостоверения личности моряка, временного удостоверения гражданина Украины, социального удостоверения, пенсионного удостоверения, удостоверения личности с инвалидностью государственная пошлина (консульский сбор) не взимается.

Документы, подтверждающие гражданство Украины, удостоверяющие личность или ее специальный статус в соответствии с их функциональным назначением, разделяются на: документы, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, - паспортная карточка; паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт Украины; служебный паспорт Украины; удостоверение личности моряка; удостоверение члена экипажа; удостоверение личности на возвращение в Украину; временное удостоверение гражданина Украины и документы, которые удостоверяют личность и ее специальный статус - социальное удостоверение; удостоверение застрахованной личности; пенсионное удостоверение; удостоверение личности с инвалидностью; удостоверение водителя; удостоверение личности без гражданства для выезда за границу; вид на постоянное жительство; вид на временное жительство; карточка мигранта; удостоверение беженца; проездной документ беженца для выезда за границу; разрешение на трудоустройство.

Закон предусматривает, что для лиц, которые из-за своих религиозных или других убеждений отказываются от внесения информации в бесконтактный электронный носитель информации, вживленный в соответствующие бланки документов, оформление и выдача таких документов осуществляется в порядке, установленном Кабинетом министров Украины для данной категории лиц.