Информация об отказе ЕС в выдаче виз не соответствует действительности - МИД

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что информация об отказе отдельным гражданам Украины в получении виз в страны Евросоюза не соответствует действительности.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«МИД подчеркивает, что эта информация не соответствует действительности. Подобные заявления являются политическими спекуляциями, единственная цель которых - создание ненужного напряжения в украинском обществе и введение его в заблуждение», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

По его словам, МИД крайне удивлено распространением сегодня представителями БЮТ информации об отказе отдельным гражданам Украины в получении виз в страны Евросоюза.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что МИД ведет последовательную работу по обеспечению права украинских граждан на свободу перемещения путем упрощения режима поездок в другие страны, в частности в ЕС. Он напомнил, что на этом приоритетном направлении достигнуты существенные успехи, о чем свидетельствует соответствующая статистика. Так, по его данным, количество визовых отказов уменьшилось с 5% в 2009 году до 4% – в 2010 г. (При этом заметно существенное уменьшение количества визовых отказов отдельными государствами-членами ЕС в 2010 году по сравнению с 2009 годом: Испанией – с 14,7% до 2%, ФРГ – с 10% до 6%, Грецией – с 10% до 3%). По сравнению с 2009 годом общее количество выданных виз увеличилось на 70 тыс. в 2010 году и достигло 1 070 794 виз; доля многократных виз превысила показатели прошлых лет и достигла 27,26%.

Как сообщал УНИАН, народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина», член Комитета Верховной Рады по иностранным делам Андрей ШКИЛЬ заявил, что европейские посольства осложнили процедуру получения виз для отдельных украинских чиновников.

В частности, по его данным, посольствам стран ЕС в Украине дана инструкция относительно усиления внимания к чиновникам, которые хотят поехать за границу. Как сказал А.ШКИЛЬ, к ним будут повышены требования, в частности будут требовать больше документов для предоставления визы.

Депутат также отметил, что «есть обращение Государственного департамента США и Канады к европейскому сообществу относительно 55 украинских предприятий, которые были за последние два года рейдерски захвачены, и участники этих захватом являются нежелательными для пребывания в США». «И эта информация была предоставлена ЕС», - подчеркнул А.ШКИЛЬ.