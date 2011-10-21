ЕС не вводил ограничений на выдачу виз гражданам Украины - Представительство ЕС

Представительство Европейского Союза в Украине заявляет, что страны ЕС не вводили ограничений на выдачу виз ни для каких групп граждан Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Представительства ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты от «БЮТ-Батькивщины» Андрей ШКИЛЬ и Олег БИЛОРУС заявили, что посольствам стран Евросоюза поступили негласные указания ограничить выдачу виз определенным категориям украинских чиновников.

По словам О.БИЛОРУСА, украинским чиновникам уже начали отказывать в получении виз в страны Евросоюза. "Это реакция стран Евросоюза на то, что руководство нашей страны не выполняет обещания, которые давало высшему руководству Евросоюза. Они предупреждали, что будут вводиться санкции", - отметил он.

Кроме того, экс-председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра КУЖЕЛЬ заявила, что европейские дипломаты приняли решение сократить на 70% выдачу Шенгенских виз украинцам.

По ее словам, дипломаты, в частности, сказали, что "если страна согласна жить по принципам недемократической страны, то ее граждане неинтересны...".

А.КУЖЕЛЬ объяснила, что официально обнародовать такую информацию европейские дипломатические круги не будут, а граждане Украины почувствуют это в ближайшее время.