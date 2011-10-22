Клюев поручил ускорить выполнение Плана по либерализации визового режима с ЕС

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ поручил ускорить выполнение Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, соответствующее поручение он дал на очередном заседании Координационного центра по выполнению Плана, проверив подготовку министерств и ведомств к проведению оценочной миссии экспертов Европейской комиссии, Европейской службы внешней деятельности и государств - членов ЕС, которые прибудут в Украину на будущей неделе.

Так, А.КЛЮЕВ поручил ускорить выполнение принятого правительством на этой неделе Плана организации подготовки проектов актов для реализации Закона Украины «О противодействии торговле людьми». В частности, Минюсту, Минмолодежспорту, МВД, МИД, Минсоцполитики и ГТС поручено до 1 ноября подать предложения относительно национального координатора в сфере противодействия торговле людьми.

Первый вице-премьер-министр также поручил ускорить доработку проекта Стратегии борьбы с дискриминацией в Украине с учетом результатов консультаций в институтах ЕС и оценки европейских экспертов.

Участники совещания обсудили процесс сопровождения рассмотрения ряда законопроектов в Верховной Раде, в частности, о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных служащих и о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно совершенствования процедур осуществления конфискации, который был принят на этой неделе в первом чтении.

Также А.КЛЮЕВ выслушал предложения относительно создания специального уполномоченного органа по вопросам антикоррупционной политики.