В Киеве зимой будет организовано социальное патрулирование беспризорных

В Киеве с 1 декабря 2011 года по 1 апреля 2012 года будет организовано социальное патрулирование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя КГГА Александра ПОПОВА, в столице будет создан оперативный штаб помощи бездомным лицам, а на базе дома социальной заботы сформируют три специальных выездных бригады.

Главному управлению труда и социальной защиты населения поручено при неблагоприятных погодных условиях в зимний период найти возможность увеличения на 30% количества койко-мест в Киевском центре социальной адаптации престарелых, инвалидов и других лиц, которые не имеют постоянного места проживания (в селе Ясногородка Вышгородского района Киевской области).

Районным госадминистрациям поручено на базе районных учреждений социальной защиты создать банки одежды и обуви для бездомных, привлекая к их наполнению спонсорские, благотворительные и меценатские средства, гуманитарную помощь от учреждений, общественных организаций и граждан.

Главное управление здравоохранения должно обеспечить предоставление медицинской помощи беспризорным в лечебных учреждениях, а также услуги «скорой помощи» по вызову выездных бригад социального патрулирования.