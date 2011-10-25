Количество безработных, воспользовавшихся услугами Госслужбы занятости, выросло на 4%

Количество безработных, которые в январе-сентябре 2011 года воспользовались услугами Государственной службы занятости, составило 1,5 млн. человек, что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщается в информационной записке о состоянии рынка труда, размещенной на официальном сайте ведомства.

Сокращение количества незанятых граждан наблюдалось только в Донецкой области и в Киеве.

Сообщается также, что в течение последних месяцев стабилизировалось количество вакансий в базе данных службы занятости. Так, в январе-сентябре т.г. в базе данных числилось 1,002 млн. вакансий, что на 6,6% больше, по сравнению с январем-сентябрем 2010 года.

В среднем по Украине удельный вес вакансий с минимальной заработной платой составил 30%. Четверть вакансий была сконцентрирована в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях, почти 30% - в Харьковской, Полтавской, Львовской, Луганской, Киевской областях и АР Крым.