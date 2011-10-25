Безработица в Польше в сентябре сохранилась на уровне 11,8%

Варшава. Безработица в крупнейшей восточноевропейской экономике - Польше - в прошлом месяце сохранилась на уровне августа - 11,8 процентов, сообщил государственный комитет статистики (GUS) в четверг.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, количество безработных в сентябре соответствовало уровню июня текущего года и оказалось чуть выше минимальной безработицы 2011 года в 11,7% зафиксированного в июле.

В 38-миллионой стране безработными на конец прошлого месяца были зарегистрированы около 1,9 млн. человек.

Количество новозарегистрированных безработных в сентябре составило 246 тыс. после 202 тыс. в августе.

Как сообщал УНИАН, безработица в Польше в феврале текущего года достигла рекордных за последние около шесть лет 13,2 процента после 13,1% в январе и 12,3% в декабре прошлого года.

Безработица, которая снижалась с марта до июля, в августе снова начала расти.

Справка УНИАН. Польские власти прогнозируют уменьшение безработицы к концу текущего года до 10,9 процентов, а в следующем - до 10 процентов.

Безработица в Польше начала резко снижаться после вступления страны в 2004 году в Европейский Союз, достигнув к концу 2008 года уровня менее 9 процентов с около 20 процентов.