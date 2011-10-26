Эксперты СНГ сегодня обсудят сотрудничество в сфере пенсионного обеспечения

Минск. Сегодня в Исполнительном комитете СНГ пройдет заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о гарантиях прав граждан государств – участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Исполкома СНГ.

Согласно проекту протокола, пенсионное обеспечение граждан стран СНГ и членов их семей будет осуществляться по законодательству государства, на территории которого они постоянно проживают. Назначаться пенсии будут также по месту постоянного жительства. Однако по желанию можно будет подать заявление на назначение пенсий по законодательству государства гражданства.

Для определения права на пенсию будет учитываться как трудовой стаж, приобретенный на территории республик, входивших в состав СССР до 13 марта 1992 года (срок подписания Соглашения о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения – УНИАН), так и наработанный позже. При этом за первый период пенсию будет назначать и выплачивать страна, где гражданин постоянно проживает, за второй – государство, на территории которого этот стаж приобретался. Деньги будут перечисляться принимающей стороне, которая, суммировав стажи, и станет производить окончательный расчет с пенсионером.

Предполагается, что соглашение не будет распространяться на военнослужащих. Порядок выделения средств на их пенсионное обеспечение будет регулироваться специальными соглашениями, заключенными между государствами СНГ. Исключение составят также пенсии, которые назначаются по нормам специальных законов, а также выплаты, формируемые на накопительных принципах.

Пенсии, назначенные до вступления поправок в силу, по желанию пенсионеров могут быть пересмотрены с учетом новых норм.