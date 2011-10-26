Еврокомиссия предлагает ввести новые системы учета въезда-выезда граждан в ЕС

Брюссель. Европейская комиссия предлагает ввести новые системы учета въезда-выезда граждан третьих стран на территорию стран-членов Европейского Союза, входящих в Шенгенскую зону.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном Еврокомиссией 25 октября Коммюнике для Европарламента и Совета ЕС.

В соответствии с коммюнике, Еврокомиссия предлагает разработать и запустить две новых системы электронного учета въезда-выезда иностранцев на территорию ЕС.

Эти системы, по мнению Еврокомиссии, должны упростить учет въезда-выезда на территорию Евросоюза и усилить защиту внешних границ ЕС, которые уже сейчас ежегодно пересекают около 700 млн. выходцев из третьих стран.

Еврокомиссия, в частности, предлагает запустить систему въезда-выезда, которая будет содержать записи о времени и месте въезда и выезда иностранцев, а также информацию о разрешенном им сроке пребывания на территории Шенгенской зоны.

При этом система заменит собой нынешнюю практику проставления печатей в паспортах.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает создать Программу зарегистрированного путешественника, которая даст возможность отдельным группам часто путешествующих иностранцев получать соответствующий статус и проходить паспортный контроль через специальные автоматические ворота.

По оценкам Еврокомиссии, разработка каждой из двух новых систем может стоить до 200 млн. евро.

Работа над их созданием может начаться после того, как свое мнение выразят Европарламент и Совет ЕС.