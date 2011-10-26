Украина и ЕС изъяли из соглашения "долгосрочную перспективу" введения безвизового режима

Украина и Европейский Союз на переговорах в Киеве согласовали ряд положений Соглашения об ассоциации, среди которых, в частности, изъятие ссылки на "долгосрочную перспективу" введения безвизового режима для граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины по итогам переговоров, которые состоялись 25 октября.

"Стороны обменялись компромиссными предложениями относительно перспектив дальнейшего развития отношений между Украиной и ЕС. В ходе обсуждения была подтверждена взаимная настроенность сторон обеспечить амбициозность будущего соглашения и завершить переговоры в сжатые сроки", - отмечается в сообщении МИД.

Делегацию Украины на переговорах возглавлял заместитель министра иностранных дел – руководитель аппарата Павел КЛИМКИН, а Европейского Союза - управляющий директор по вопросам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешней деятельности Мирослав ЛАЙЧАК.