В Украине увеличилась задолженность по зарплате

В Украине задолженность по выплате заработной платы в сентябре 2011 года по сравнению с августом увеличилась на 2,2% и на 1 октября составила 1,181 млрд. грн.; с начала года задолженность сократилась на 3,1%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 октября т.г. зафиксирован в трех областях Украины. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 октября т.г. составила 249,532 млн. грн. (в сентябре 2011 года выросла на 7,1%, с начала года — на 6,9%, по сравнению с данными на 1 октября 2010 года сократилась на 0,2%), в Харьковской – 148,239 млн. грн. (в сентябре выросла на 4,2%, с начала года – на 15,9%, по сравнению с 1 октября 2010 года увеличилась на 6,5%), в Луганской – 116,799 млн. грн. (в сентябре выросла на 14,7%, с начала года – на 6,1%, по сравнению с 1 октября прошлого года сократилась на 5,3%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 октября 2011 года составила 82,14 млн. грн. (в сентябре сократилась на 14,1%, с начала года – на 28,2%, по сравнению с 1 октября 2010 года – сократилась на 32,3%).

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 10 областях Украины.

Соответственно сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 14 областях, АР Крым, Киеве и Севастополе. В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 октября т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 1,055 млн. грн. (в сентябре задолженность сократилась на 16,3%, с начала года – на 66,5%, по сравнению с 1 октября 2010 года – в 4,5 раз), Ривненской – 2,303 млн. грн. (в сентябре сумма задолженности снизилась на 1,7%, с начала года – почти в 4 раза, по сравнению с 1 октября 2010 года – почти в 4 раз) и Ивано-Франковской областях – 7,228 млн. грн. (в сентябре задолженность выросла на 9,1%, с начала года – сократилась на 9,7%, по сравнению с 1 октября 2010 года – сократилась на 22%).

Справка УНИАН. В Украине задолженность по выплате заработной платы в 2009 году увеличилась на 23,9% и на 1 января 2010 года составила 1 млрд. 473 млн. 329 тыс. грн.

В 2010 году задолженность по зарплате в Украине сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд. грн.