Кабмин упростил порядок регистрации безработных в центрах занятости

Кабинет министров упростил порядок регистрации безработных в центрах занятости, разрешив им вставать на учет в центрах, независимо от места регистрации проживания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики, размещенном на официальном правительственном сайте.

Согласно сообщению, Кабмин 26 октября внес изменения в порядок регистрации, перерегистрации и ведения учета граждан, которые ищут работу, и безработных.

Принятым решением, в частности, предусмотрено, что гражданин может обратиться с заявлением о помощи в трудоустройстве или предоставлении (возобновлении) статуса безработного в центр занятости не по месту регистрации проживания, если такой гражданин не зарегистрирован в других центрах занятости.

Предусматривается, что это решение даст гражданам право выбора местности и места работы, а также будет способствовать улучшению поиска работы.