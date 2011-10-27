135 предприятий имеют задолженность перед ПФУ в размере 602,4 млн. грн.

135 предприятий на 1 октября 2011 года имели задолженность перед Пенсионным фондом Украины (ПФУ) в размере 602,4 млн. грн., что составляет 9,7% от общей суммы задолженности перед Фондом, а также 75,5 млн. грн. единого взноса, который составляет 12% от общей суммы недоимки по уплате единого взноса.

Об этом сообщается на официальном сайте ПФУ.

Среди самых крупных должников Фонда - предприятие «Шосткинский казенный завод «Звезда», которое имеет задолженность в размере 67,5 млн. грн., Харьковское коммунальное предприятие «Горэлектротранс» - 57,7 млн. грн., ПАО «Сумыхимпром» - 37 млн. грн.