Кабмин создал Консультационный совет для улучшения соцзащиты ветеранов войны

Кабинет министров создал Консультационный совет по вопросам улучшения социальной защиты ветеранов войны.

Согласно тексту правительственного постановления №1078 от 26 октября 2011 года, размещенному на официальном сайте Кабмина, также утверждено положение о консультационном совете.

В состав совета входят: вице-премьер-министр - министр социальной политики (председатель совета), заместитель министра соцполитики (заместитель председателя совета), первый заместитель министра экономического развития и торговли, первый заместитель министра регионального развития, заместитель министра финансов, заместитель председателя Госслужбы по вопросам инвалидов и ветеранов и т.д.

Консультационный совет по вопросам улучшения соцзащиты ветеранов войны является временным органом правительства, созданным для подготовки предложений относительно улучшения соцзащиты ветеранов войны.