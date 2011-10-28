Премьер-министр Николай АЗАРОВ считает возможным предоставить гражданам Украины и РФ право свободного проживания в любой из двух стран по желанию, если члены их семей живут в другом государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы».

«У нас порядка 1,5-2 млн. человек работает в России, никакими правами не пользуются, они социально незащищены, пенсия им не будет выплачиваться и так далее. То же самое касается семей, разделенных границей: мама находится в России, сын – в Украине, и они – граждане разных государств. Это создает проблемы определенные. Я сторонник того, чтобы для таких семей решить эту проблему. То есть, дать им право свободного проживания в той стране, где они хотят», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он уточнил, что речь не идет о предоставлении двойного гражданства.

Также премьер отметил, что его смущает усложненная процедура пересечения украинско-российской границы на железнодорожном транспорте.