Трое из четырех человек на Земле лишены социальной защиты - ООН
11:15, 28 октября 2011Соцполитика
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Трое из четырех человек на планете не имеют надлежащего доступа к адекватной системе социальной защиты, наиболее уязвимы женщины.
Об этом говорится в новом докладе ООН, посвященном инициативе по обеспечению минимального уровня социальной защиты, сообщает Центр новостей ООН.
По данным авторов доклада, более 5 миллиардов землян не имеют доступа к пенсионным фондам, пособиям по безработице или материнству и иным инструментам социальной защиты.
В мире только 15% безработных получают в той или иной форме социальную поддержку.
Эксперты ООН предупреждают, что социальное неравенство – одна из главных причин напряженности и насилия в обществе, передает Радио «Свобода».
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