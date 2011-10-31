Сегодня в городе Кагарлык Киевской области пенсионеры и чернобыльцы перекрыли трассу Киев-Днепропетровск с требованиями не допустить отмену льгот.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», около двух тысяч жителей города вышли требовать от райгосадминистрации не допустить отмену льгот, которую власть планирует провести уже 1 ноября этого года.

«Если льготы отменят, люди будут недополучать 1000 гривень положенных им выплат. Еще месяц назад Кагарлыкская «Свобода», зная о таком преступном плане, провела многочисленную акцию протеста и направила свои требования районной и областной власти. Еще во время «свободовского» митинга руководитель РГА Иван ШЕВЧЕНКО пытался сорвать мероприятие», - заявил председатель Кагарлыкской районной организации ВО «Свобода» Юрий БАБИЧ.

Он также добавил, что руководитель района пытался помешать проведению сегодняшней акции.