Акцию протеста 3 ноября уже готовы поддержать тысячи предпринимателей – «Вперед!»

На акцию протеста 3 ноября 2011 готовы выйти несколько тысяч предпринимателей, а также представителей около 250 общественных организаций из всей Украины, сообщил УНИАН начальник штаба Всеукраинской гражданской акции «Вперед!» Андрей ПАНАЭТОВ.

По его словам, «цинизм власти переходит все границы. Если раньше, так называемыми «реформами», власть сколачивала гроб для предпринимательства, то антинародным законом №8521 уже приготовлена и крышка с гвоздями. Малый бизнес приносят в жертву популизму и безответственности».

В то же время он подчеркнул, что предприниматели не будут сидеть, сложа руки, и будут наблюдать, как уничтожают активнейший класс общества. «Ведь мы не только кормим себя и свои семьи, но и приносим огромные средства в бюджет в виде налогов и отчислений. И мы намерены 3 ноября выйти на улицы и вынудить считаться с нашим мнением», - заявил общественный лидер.

А.ПАНАЭТОВ подчеркнул, что протестующие намерены требовать от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать недавно принятый закон №8521 об упрощенной системе налогообложения, поскольку он, по убеждению предпринимателей, направлен на дискриминацию малого бизнеса в Украине.

Вице-президент общественного объединения «Союз перевозчиков Украины» Сергей ОВЧИННИКОВ также подтвердил нашему агентству, что 3 ноября состоится новый Автомайдан.

Начальник штаба Всеукраинской гражданской акции «Вперед!» А.ПАНАЭТОВ призвал всех небезразличных украинцев присоединиться к акции протеста в этот день.

«Если парламент не способен прислушиваться к голосу народа, а готов принимать только те законы, которые обслуживают власть, то такой парламент должен быть распущен. Если для того, чтобы власть повернулась лицом к своему народу, надо будет провести сотни акций протеста, Автомайданов, Налоговых майданов - то мы к этому готовы. Когда сотни тысяч предпринимателей и их семей выбрасывают за грань выживания, то мы это молча терпеть не будем», - заявил А.ПАНАЭТОВ.

Как сообщал УНИАН, Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства)" Верховная Рада Украины приняла 20 октября 2011 года.

По мнению экспертов, данный закон упрощает процедуру репрессий контролирующих и силовых органов по отношению к бизнесу. Так, в законе закреплено право налоговиков аннулировать свидетельство налогоплательщика по результатам проверок; ставка налогообложения привязана к минимальной зарплате; ликвидируется фиксированный патент, который приведет к тому, что люди вынуждены будут платить налоги независимо от того, получили они доходы от бизнеса или нет. Также закон отменяет мораторий на проверки, которого предприниматели добились после Налогового майдана. Кроме того, в законе не учтено требование предпринимателей – отменить запрет физическим лицам-предпринимателям на работу с юридическими лицами, которая была введена с января с.г. Налоговым кодексом.