Эксперты прогнозируют демографический крах России. Вся надежда на мигрантов

Иностранные эксперты продолжают спорить с российскими чиновниками по поводу демографических перспектив страны. Накануне ученые Берлинского института населения и развития представили доклад "Исчезающая мировая держава"" (в формате .pdf), согласно которому количество жителей РФ будет сокращаться быстрее, чем предполагает самый пессимистический официальный прогноз.

По их данным, к 2030 году население РФ сократится на 15 млн человек. А к 2050 году – даже несмотря на приток мигрантов – Россия опустится на 14-е место по количеству жителей в мире, убыль населения составит почти 20%, в стране будет насчитываться не более 116 млн человек, пишет "Независимая газета".

При этом основное сокращение испытает когорта трудоспособных граждан, которые являются опорой экономики. К 2030 году в стране также будет меньше детей, здоровых работников и больше стариков.

Главные причины убыли трудоспособного населения, прежде всего мужчин, – это высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а также от болезней и несчастных случаев, связанных со злоупотреблением алкоголем. Также "делают успехи", по словам демографов, инфекционные заболевания, такие как СПИД и туберкулез.

Даже приток в страну мигрантов не может сейчас переломить эту тенденцию. Хотя именно на мигрантов авторы доклада возлагают надежды, например, по восстановлению отдаленных уголков страны с тяжелыми условиями жизни.

Авторы доклада добавляют, что и резкий бум рождаемости – даже если он вдруг и произойдет – тоже в каком-то смысле опасен, так как он потребует повышения трат государства на социальную сферу. И только потом – при условии достаточного здоровья и образования – эти потенциальные работники начнут приумножать богатство страны, передает NEWSru.