Около 500 человек пикетируют ВР, протестуя против отмены льгот чернобыльцам

Около 500 человек пикетируют Верховную Раду, выступая против отмены льгот чернобыльцам.

Как передает корреспондент УНИАН, они держат плакаты с надписями: «Не трогайте пенсии участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС!», «Ежегодно хороним около тысячи человек!», «Мы на Дороге смерти в 40 км от ЧАЭС!», «12 тысяч чернобыльцев в земле, на кого оставлены их семьи?», «Руки прочь от чернобыльского закона!».

Они выкрикивают: «Давай сюда ЧЕЧЕТОВА!», а также раздаются возгласы, направленные против вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО.