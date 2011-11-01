Участники акции протеста подошли вплотную к ВР
10:34, 01 ноября 2011Соцполитика
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Участники акции протеста прорвали живой щит, созданный сотрудниками «Беркута», и подошли вплотную к зданию Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, «оборона» Верховной Рады, которую осуществляли отряды «Беркута» и другие стражи порядка, была прорвана в 10.15.
Сейчас около 700 представителей чернобыльских и афганских организаций подошли вплотную к зданию парламента и скандируют: «Позор!».
Перед дверями Верховной Рады, которые закрыты, выстроились представители «Беркута».
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