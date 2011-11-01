Чернобыльцы прорывают милицейские кордоны возле входов в Раду

Представители чернобыльских организаций предприняли попытку прорвать милицейский кордон у второго подъезда здания Верховной Рады, пытаясь попасть внутрь.

Как передает корреспондент УНИАН, к бойцам спецподразделения милиции, находившихся в цепи возле входов в парламент, подошло подкрепление, которое пытается оттеснить участников акции протестантов, толкая их к центру двора возле Верховной Рады.

Милиция предупреждает - применит спецсредства для расчистки площади перед парламентом, если митингующие снова попробуют штурмовать ВР.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил начальник Главного управления МВД в Киеве Алексей КРИКУН.

"Если сегодня больше не будет нарушений общественного порядка, то милиция не будет расчищать площадь от митингующих. Но если митингующие будут пытаться сломать двери парламента, то милиция расчистит площадь, поскольку это ее обязанность, ведь парламент - это государственное учреждение", - сказал он.

По его словам, после прорыва митингующими забора на площади, работает следственно-оперативная группа МВД. "Будет ли возбуждено дело, определит следователь. По моему личному мнению, эти события тянут, по меньшей мере, на статью "хулиганство", по которой наступают последствия - 7 лет лишения свободы", - добавил начальник киевской милиции.

По словам А.КРИКУНА, "милицией задокументировано, кто был инициатором штурма, кто давал команду ломать забор".

Как говорит руководитель киевского МВД, милиция активно не препятствовала митингующим прорываться в парламент.

"Если бы милиция начала активное сопротивление, когда ломали забор, была бы очень большая драка. Ведь организаторы акции наставляют людей на нарушение закона", - сказал А.КРИКУН.

"Милиция держала забор, но, к сожалению, не удержала, - добавил он. - Чтобы удержать, пришлось бы применять спецсредства".

По словам А.КРИКУНА, "есть оперативная информация, что политики будут продолжать такие акции".

"Политические силы принимают участие в акции и подстрекают людей. Посмотрите, на площади присутствуют ВОЛЫНЕЦ, КОРОЛЕВСКАЯ, ЛЯШКО", - сказал начальник киевской милиции.

"Когда первый раз сломали забор во время митинга афганцев, никто дело не возбуждал. А если бы тогда возбудили, то сегодня бы никто забор не ломал, а люди бы мирно митинговали без повреждения имущества", - уверен милиционер.

Немногим ранее:

***Участники акции протеста прорвали живой щит, созданный сотрудниками «Беркута», и подошли вплотную к зданию Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, «оборона» Верховной Рады, которую осуществляли отряды «Беркута» и другие стражи порядка, была прорвана в 10.15.

Сейчас около 700 представителей чернобыльских и афганских организаций подошли вплотную к зданию парламента и скандируют: «Позор!».

Перед дверями Верховной Рады, которые закрыты, выстроились сотрудники «Беркута».

Охрана парламента отгоняет журналистов от окон на первом этаже здания Верховной Рады. На просьбу корреспондентов и телеоператоров объяснить действия охраны им отвечают: «Своим вниманием и съемкой камерами вы провоцируете митингующих на то, чтобы прорваться в здание парламента».

В то же время на втором этаже, то есть в кулуарах ВР, телеоператоры имеют возможность фиксировать события под стенами парламента.

Все двери в здание Верховной Рады закрыты.

В сессионном зале народные депутаты от «БЮТ-Батькивщины» продолжают блокировать трибуну ВР.

Пленарное заседание парламента до сих пор не началось.

Участники акции протеста также пытаются сломать забор, ограждающий парламент.

Препятствуют им сотрудники спецподразделения «Беркут», которые выстроились вдоль забора.

Все двери в Верховную Раду закрыты и в зданию парламента никого не пускают.

Через несколько минут участникам акции протеста удалось прорвать в нескольких местах забор. Они пытаются прорваться на площадь перед парламентом, однако им мешают представители правоохранительных органов, вступая с ними в драку.

Некоторым из участников акции протеста удалось подойти вплотную к зданию ВР, однако их пытаются вернуть за забор представители «Беркута».