12 миллионов украинцев проживают в зонах возможного химического заражения – МЧС

12 миллионов украинцев проживают в зонах возможного химического заражения от потенциально опасных объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в МЧС сообщил исполняющий обязанности председателя Государственной инспекции техногенной безопасности Украины Игорь ГАСЕК.

«Всего в зонах возможного химического заражения от этих объектов проживает около 12 миллионов человек», - сказал И.ГАСЕК.

По его словам, химически опасные объекты вызывают особую обеспокоенность в МЧС.

“В Украине функционирует 1211 объектов промышленности, на которых хранятся или используются в производственной деятельности более 805 тыс. тонн опасных химических веществ, в том числе более 6 тыс. тонн хлора, 176 тыс. тонн аммиака и более 623 тыс. тонн других опасных химических веществ”, - сказал И.ГАСЕК.

Он отметил, что только в Киеве почти 2/3 территории подпадает под возможные негативные последствия чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах.

Как сообщил И.ГАСЕК, всего в Украине насчитывается более 24 тыс. потенциально опасных объектов, из которых 6,5 тыс. относятся к объектам повышенной опасности. При этом 41% из общего количества составляют пожароопасные объекты, 37% - взрывоопасные, 7,9% - химически опасные, 2,1% - радиационно опасные, 1,85% - гидродинамически опасные, 1,8% - биологически опасные объекты.

По словам И.ГАСЕКА, наибольшее количество опасных объектов расположено на территории Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Львовской областей.

В то же время он отметил, что специалистами Государственной инспекции техногенной безопасности проводятся плановые и внеплановые проверки соблюдения состояния безопасности на указанных объектах.