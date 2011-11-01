Чернобыльцы обещают провести акцию протеста завтра под Кабмином

Представители чернобыльских организаций, которые сегодня пикетируют Верховную Раду, обещают завтра провести аналогичную акцию возле Кабинета министров, где состоится расширенное заседание правительства при участии Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили на митинге организаторы акции протеста.

Сегодняшняя акция подходит к концу. На данный момент возле входов в здание Верховной Рады находятся немного больше 100 человек.

Как сообщал УНИАН, участники акции протеста – чернобыльцы и афганцы – пытались сломать забор, ограждающий парламент. Под стенами ВР находилось около 500 участников акции. Они расшатывали забор. Препятствовали им сотрудники спецподразделения МВД «Беркута», которые выстроились вдоль забора. Все двери в Верховную Раду были закрыты и в здания парламента никого не пускали. Через пару минут участникам акции протеста удалось прорвать в нескольких местах забор. Они пытались прорваться на площадь перед парламентом, однако им мешали представители правоохранительных органов, вступая с ними в драку.

Как передает корреспондент УНИАН, представители чернобыльских организаций предприняли попытку прорвать милицейский кордон у второго подъезда здания Верховной Рады, пытаясь попасть внутрь. К бойцам спецподразделения милиции, находившихся в цепи возле входов в парламент, подошло подкрепление, которое пыталось оттеснить участников акции протестантов, толкая их к центру двора возле Верховной Рады.