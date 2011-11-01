Для улучшения соцзащиты «чернобыльцев» создали консультационный совет

Кабинет министров Украины создал консультационный совет по вопросам улучшения социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Состав совета и положение о нем утверждено правительственным постановлением №1112 от 26 октября 2011 года, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

В состав совета входят: вице-премьер-министр - министр социальной политики (председатель совета), заместитель министра соцполитики (заместитель председателя совета), первый заместитель министра экономического развития и торговли, заместитель министра регионального развития, заместитель министра финансов и т.д.

Консультационный совет является временным органом правительства, созданным с целью подготовки предложений относительно решения вопросов социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Предложения и рекомендации совета могут быть реализованы путем принятия Кабмином соответствующих решений.

Организационное и материально-техническое обеспечение совета осуществляет Минсоцполитики.