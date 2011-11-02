Кабмин пикетируют чернобыльцы

Возле здания Кабинета министров Украины в Киеве собрались на акцию протеста чернобыльцы.

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время возле здания правительства находятся около 300 чернобыльцев. К ним вышел вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, который пытается объяснить им возможности решения их проблемы. В частности, он предложил участникам акции выбрать несколько человек, которые могли бы провести переговоры с правительством.

«Мои специалисты находятся сейчас в Кабинете министров. Что я хочу сказать: то, что мы сделали для всех 118 тысяч инвалидов-чернобыльцев - у человека, который проработал 25 лет, пенсия будет 2 тыс. 900 грн.», - сказал С.ТИГИПКО.

В то же время он отметил, что средняя пенсия по Украине составляет 1 тыс. 205 грн., а пенсии инвалидов 950 грн. На эти слова вице-премьера участники акции ответили возгласами: «Позор» и «Лгун».

В частности, участники акции во время митинга отметили, что им не нужны переговоры, а им нужна отмена законопроекта.

В то же время в Мариинском парке находится около десятка автобусов с сотрудниками подразделения «Беркут», а также два автозака.

Сотрудники спецподразделения «Беркут» окружают участников акции протеста возле Кабмина.

Несколько десятков работников «Беркута» подошли к митингующим и выстроились по периметру.

В данное время возле Кабмина находятся уже около 500 митингующих. К ним пришел народный депутат Украины Олег ЛЯШКО, который предложил протестующим создать рабочую группу для переговоров с правительством.

В данное время сотрудники Кабинета министров сопровождают около 10 участников митинга, которые выбраны для проведения переговоров с правительством.

Акция протеста проходит без столкновений.

Вчера, 1 ноября, чернобыльцы протестовали возле Верховной Рады. Участники акции дважды пытались пробиться к входу в Верховную Раду. От здания парламента участников протестов оттеснило спецподразделение "Беркут". При этом недавно возведенный забор был поврежден. Парламент окружили двойным кордоном милиции.

Вместе с тем на переговорах чернобыльцев с председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ вчера была достигнута договоренность, что в сессионный зал не будет внесен законопроект об отмене льгот, пока не будет договоренности между чернобыльцами и правительством.

Верховная Рада 9 сентября приняла в первом чтении правительственный проект Закона "О гарантиях государства об исполнении судебных решений" (№9127).

Этим законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для граждан, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной.

20 сентября парламент должен был рассмотреть данный закон во втором чтении и в целом. В тот день около тысячи человек пикетировали Верховную Раду с требованием не принимать закон "О гарантиях государства об исполнении судебных решений".