Льготы чернобыльцам не сократят, наоборот, повысят на 25%, уверяет Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что никто сокращать льготы чернобыльцам не собирается, наоборот, они будут повышены в следующем году на 25%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на расширенном заседании Кабинета министров.

В.ЯНУКОВИЧ сделал замечание чиновникам и лично премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, что они не говорят людям правду по поводу настоящей политики по социальной защите граждан.

«Мы должны говорить людям правду, что за последние годы были приняты многие популистские законы, которые не были подкреплены средствами», - сказал Президент, напомнив, что для обеспечения всех законов о льготах «нужны 5 бюджетов страны».

В то же время он призвал рассказывать людям, что льготы сокращаться не будут, а будут совершенствоваться для того, чтобы повысить защиту людей. «Это наша политика», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он посоветовал не ждать, пока люди будут приходить под стены парламента ломать заграждения, а говорить с ними об этом постоянно. В частности, он отметил, что если принято решение повысить чернобыльцам в следующем году уровень защиты на 25%, об этом нужно говорить. «Я вижу, что рост экономики есть, но социальная защита идет опережающими темпами», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.