Тигипко: на сегодня нет средств для изменения базовой средней зарплаты для расчета пенсий

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО признал, что сегодня у правительства нет средств для изменения базовой средней заработной платы, по которой насчитываются пенсии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время расширенного заседания Кабмина в среду.

«Сегодня пенсии мы выплачиваем по средней заработной плате 2006 года. Если выйти на 2007 год – это 16 млрд. грн. К сожалению, мы не смогли найти этих денег с самого начала, и в проекте бюджета эти деньги не заложены», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он подчеркнул, что в случае пересмотра Госбюджета в 2012 году, этот вопрос должен быть темой «номер один».

Среди прочего, вице-премьер также отметил, что Пенсионный фонд на сегодня из социальных взносов выплачивает 34 млрд. грн. тех расходов, которые не являются страховыми расходами.

Справка УНИАН. Размер минимальной пенсии в Украине составляет 784 грн.