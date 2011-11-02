Тигипко рассказал, кого Кабмин считает целесообразным лишать льгот

Правительство Украины считает целесообразным лишать льгот тех, кто имеет дополнительные источники доходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня во время расширенного заседания правительства.

«Речь идет о том, что если человек имеет определенный объем дохода, он не будет иметь право на те или другие льготы, - сказал С.ТИГИПКО. – Условно, если ветеран войны имеет дополнительный доход, он владеет бизнесом, мы не будем доплачивать, больше оставим тем, кто на пенсии и не имеет таких денег».

При этом он отметил, что правительство сегодня не может подойти настолько жестко к ситуации, потому что «это будет колоссальная политическая дискуссия». По словам С.ТИГИПКО, сейчас разработан законопроект, в котором предусмотрено применение вышеуказанного принципа к профессиональным льготам.

Также, как отметил С.ТИГИПКО, в правительстве Украины считают целесообразным изменить с гарантированного на заявительный принцип начисление помощи матерям, воспитывающих детей до 3-х и 6 лет, а также матерям-одиночкам.

По его словам, сегодня, согласно законодательству, гарантированно, что матери, воспитывающие детей до 3-х лет, получают помощь в размере 30% прожиточного минимума, а это 130 грн.

В случае обращения матери, когда уровень дохода на одного члена семьи не превышает 50% прожиточного минимума, помощь по уходу за ребенком может быть увеличена до прожиточного минимума.

«Речь идет о том, чтобы никому ничего не гарантировать, и перейти на систему только тогда, когда идет обращение на перерасчет», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он высказал убеждение в том, что сейчас правительство не может изменить существующий принцип, «потому что это вызовет колоссальное напряжение в обществе».

То же самое, по его словам, касается матерей-одиночек, которые сегодня получают помощь в 256 грн. на детей до 6 лет и 396 грн. на детей до 18 лет.

С.ТИГИПКО считает целесообразным ввести непрямые методы оценки дохода вышеуказанных категорий льготников. Так, по его словам, если на сегодняшний день только 4% проверок являются эффективными, то в случае введения непрямых методов этот показатель увеличится до 50%.

Однако С.ТИГИПКО подчеркнул, что сейчас такой метод не может быть введен, так как это «вызовет неудовольствие» граждан.

Напомним, статья 22 Конституции Украины запрещает сужение прав граждан, в том числе социальных: «Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод».