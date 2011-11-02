Кабмин считает целесообразным лишать льгот тех, кто имеет дополнительные источники доходов

Правительство Украины считает целесообразным лишать льгот тех, кто имеет дополнительные источники доходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня во время расширенного заседания правительства.

«Речь идет о том, что если человек имеет определенный объем дохода, он не будет иметь право на те или другие льготы, - сказал С.ТИГИПКО. – Условно, если ветеран войны имеет дополнительный доход, он владеет бизнесом, мы не будем доплачивать, больше оставим тем, кто на пенсии и не имеет таких денег».

При этом он отметил, что правительство сегодня не может подойти настолько жестко к ситуации, потому что «это будет колоссальная политическая дискуссия». По словам С.ТИГИПКО, сейчас разработан законопроект, в котором предусмотрено применение вышеуказанного принципа к профессиональным льготам.

Напомним, статья 22 Конституции Украины запрещает сужение прав граждан, в том числе социальных: «Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод».