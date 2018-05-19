Свертывание соцвыплат: докатились…

Украина неистово несется в пропасть, которую уготовил кризис. Причем не вторая его волна, о приближении которой все чаще говорят аналитики, а он самолично. Мы из него, в принципе, еще не выходили. А на сегодня дошли до того, что в банках супер-дефицит гривни, кредитование сворачивается, бизнес без него прогрессировать не может, значит, номинальные доходы замораживаются, а реальные снижаются на фоне растущей инфляции. По прогнозам экспертов, продержаться на плаву Нацбанк сможет до Нового года. Но будем надеяться, что власть выкрутится, ей нужно выстоять до выборов, иначе электорат не поймет. И так своими играми с чернобыльцами и афганцами она «выпустила джина из бутылки». Правда, ситуацию на финансовых рынках отслеживать собралась, для чего будет создана, по словам Президента, группа высокого уровня. Уж не знаю, зачем нужна «группа», если отвечающие за данный вопрос ведомства и так существуют. Видимо, верхам нужно признать, что в них сидят профнепригодные.

Виктор Янукович, ссылаясь на прогнозы экспертов, констатировал - второй виток экономического кризиса в мире практически уже «на пороге». «Только мы, как говорится, никакой паники не поднимали, и сейчас не хотим поднимать. Никого мы не пугали, и не будем пугать. Мы понимаем, что весь мир находится в таком напряженном состоянии», - сказал Президент.

Если он считает, что признание Кабмина в несостоятельности выплачивать населению полагающиеся ему социальные гарантии – не паника, то что тогда он понимает под этим словом? Ранее Президент обещал, что зарплаты и соцвыпалты будут непременно расти, теперь же констатирует: «мы должны говорить людям правду, что за последние годы были приняты многие популистские законы, которые не были подкреплены средствами», а для обеспечения всех законов о льготах «нужны 5 бюджетов страны». Причем, по его словам, льготы сокращаться не будут, а будут совершенствоваться для того, чтобы повысить защиту людей. «Это наша политика… Я вижу, что рост экономики есть, но социальная защита идет опережающими темпами», - подчеркнул Президент.

А какова «наша политика», уточнил вице-премьер Сергей Тигипко. По его словам, правительство считает целесообразным лишать льгот тех, кто имеет дополнительные источники доходов.

«Речь идет о том, что если человек имеет определенный объем дохода, он не будет иметь право на те или другие льготы. Условно, если ветеран войны имеет дополнительный доход, он владеет бизнесом, мы не будем доплачивать, больше оставим тем, кто на пенсии и не имеет таких денег», - пояснил С.Тигипко.

Еще одна инициатива Кабмина - изменить с гарантированного на заявительный принцип начисления помощи матерям, воспитывающих детей до 3-х и 6 лет, а также матерям-одиночкам (а как же - дети наше будущее?).

По словам вице-премьера, сегодня, согласно законодательству, гарантированно, что матери, воспитывающие детей до 3-х лет, получают помощь в размере 30% прожиточного минимума, а это 130 грн. В случае обращения матери, когда уровень дохода на одного члена семьи не превышает 50% прожиточного минимума, помощь по уходу за ребенком может быть увеличена до прожиточного минимума. «Речь идет о том, чтобы никому ничего не гарантировать, и перейти на систему только тогда, когда идет обращение на перерасчет», - сказал С.Тигипко.

И все бы ничего, можно войти в финансовое положение верхов, если бы не одно но. Все прекрасно знают, что такое «обратиться за пересчетом». А в силу готовящихся новшеств относительно исполнения решений судов, то причитающиеся деньги придется ждать не три года, а незнамо сколько...

Не оставил без внимания вице-премьер и матерей-одиночек, которые сегодня получают помощь 256 грн. на детей до 6 лет и 396 грн. на детей до 18 лет. С.Тигипко считает целесообразным ввести непрямые методы оценки дохода вышеуказанных категорий льготников. Так, по его словам, если на сегодняшний день только 4% проверок являются эффективными, то в случае введения непрямых методов этот показатель увеличится до 50%.

Одно спасает от ближайшей перспективы воплощения в жизнь идей правительства - С.Тигипко признал, что правительство сегодня не может подойти настолько жестко к ситуации, потому что «это будет колоссальная политическая дискуссия», но законопроект об отмеченных принципах разработан.

Очень хочется напомнить господину Тигипко - статья 22 Конституции Украины запрещает сужение прав граждан, в том числе социальных: «Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод».

И все же, как хорошо, что существуют выборы. Хоть как-то они сдерживают власть от шагов, которые могут спровоцировать «колоссальные политические дискуссии», что попросту можно назвать социальным взрывом.

Не забыл упомянуть С.Тигипко и о чернобыльцах. Он повторился - главным их требованием является сохранение пенсий на уровне 6-10 минимальных пенсий.

Хочется напомнить вице-премьеру, что речь идет не о «вопиющем» требовании, а о выплате долгов по соцгарантиям, которые установлены законом в отношении перечисленных категорий граждан. Причем они и так уже урезались постановлениями Кабмина. Государство по этой статье расходов задолжало несколько сотен миллиардов гривен. Погасить «заем» возможности нет и, видимо, никогда не будет. Вот и мудрят, как бы выкрутиться из созданной ими же ситуации.

По словам С.Тигипко, чернобыльцы требуют выполнить одну позицию – законопроект 6810. Согласно этому законопроекту размер пенсии инвалида-чернобыльца ІІІ группы составляет 6 минимальных пенсий, то есть 4 тыс. 800 грн.; ІІ группы – 8 минимальных пенсий – 6 тыс. 400; І группы – 10 минимальных пенсий – 8 тыс. грн. «Вот основное желание, которое было высказано», - сказал С.Тигипко.

Он объяснил, что в Украине многие суды по искам чернобыльцев приняли решение о выплате отдельным чернобыльцам пенсий на уровне более 30 тыс. грн. «Таких решений тысячи в Украине, это чистая коррупция в судебных органах», - считает вице-премьер. Он подчеркнул, что отзовет все письма, которые были отправлены Пенсионным фондом в региональные подразделения относительно приостановки выплат по решениям судов о назначении и пересчете пенсий чернобыльцам - без его личного разрешения такие письма не будут отправляться.

Вот вам и решение вопроса. По закону положено, а по решению власти – нет. И как же это много для инвалида 1 группы получать от государства, которое его до такого состояния довело, восемь тысяч гривен. Остается только сравнить эту сумму с зарплатой депутатов и чиновников, особенно высшего ранга, их материальной помощью, откатами за оказанную услугу, «подарками» от благодарных. Ведь именно за эти «привилегии» они имеют элитные автопарки, коттеджи, яхты и другие блага, о которых рядовому украинцу даже и мысли не было помечтать. Тут хоть как-то до получки дожить и детей умудриться прокормить и выучить.

Да и незачем все промахи списывать на прошлую власть, якобы ею принимались невыполнимые в финансовом смысле законы. А они датированы еще годами советских времен, в последствии в них вносились индексационные изменения. Кстати, Кабмин Тимошенко пытался сократить соцвыплаты в декабре 2007 года, тогда «регионалы» во всю мочь орали, что такие шаги власти преступны. В мае 2008 года Конституционный суд признал действия правительства Юлии Владимировны неконституционными. А что теперь? Докатились, взялись за "реформу" выплат на детей. Кто же после этого рожать будет? Видимо, не сбудутся обещания Виктора Федоровича - в случае победы на выборах он проведет реформы, которые позволят увеличить население Украины до 50 миллионов к 2020 году и продолжительность жизни украинцев. А основное - улучшить их благосостояние, что является главным критерием эффективности власти. Говорили-балакали…

Нана Черная (УНИАН)