Яценюк: заявление Януковича о «вооруженных нападениях» - планы власти «закрутить гайки»

Народный депутат, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что заявления Президента Виктора ЯНУКОВИЧА о «вооруженных нападениях» могут свидетельствовать о планах власти «закрутить гайки» по белорусскому сценарию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Также, по мнению А.ЯЦЕНЮКА, такие заявления Президента Украины свидетельствуют, как минимум, о том, что он не владеет ситуацией в государстве, как максимум, – что Виктор ЯНУКОВИЧ де-факто не руководит государством.

«Президент совершенно серьезно утверждает странные вещи: о якобы подготовке вооруженных нападений на органы власти, о пикетировании Верховной Рады не «чернобыльцами» и другими «льготниками», а какими-то богатыми людьми с 30-тысячной пенсией. Президент имеет абсолютно всю власть, но не способен уволить даже наиболее одиозных министров. Он уже год им угрожает, но сегодня это сотрясение воздуха опять не имело последствий – Президент лишь в очередной раз продлил их пребывание на высоких должностях», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

«Это напоминает Зазеркалье, параллельную реальность. Где гарантия, что завтра вся страна не проснется с комендантским часом, который введут под предлогом нападения инопланетян на Кабинет министров?», - отметил он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что такие заявления Президента в условиях политического и экономического кризиса являются крайне опасными, поскольку свидетельствуют о потере контроля над ситуацией: «Если глава государства настолько не владеет элементарной информацией, то встает закономерный вопрос: кто из его окружения вкладывает ему в уста заявления об очередном «заговоре врачей»? Кто реально руководит страной от имени Виктора ЯНУКОВИЧА? И чем это закончится?».

По мнению лидера партии «Фронт Змін», последние стратегические решения Президента: о безосновательном заключении Юлии ТИМОШЕНКО, сворачивании евроинтеграции, резкий разворот в сторону России – засвидетельствовали внутреннюю и внешнюю управляемость украинской власти. «Но главное - это наносит колоссальные удары по перспективам нашего государства», - заявил он.

«Изменение этой власти должно произойти как можно скорее. Поскольку каждый день приближает Украину к катастрофе», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, во время расширенного заседания Кабинета министров В.ЯНУКОВИЧ заявил, что сегодня в Украине закупается оружие для совершения нападений на органы власти.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что ему правоохранительные органы передали информацию о том, что сейчас идет закупка оружия и подготовка к нападениям на органы власти.

«Что это за люди, они уже потеряли страх и совесть», - сказал Президент, критикуя попытку дестабилизировать ситуацию в стране.

«Сейчас пришли ломать заграждения те, кто получил по решению суда пенсию в размере около 30 тыс. грн., а единоразовые компенсации 700-600 тыс. грн.», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, комментируя акции чернобыльцев, которые требуют снять с рассмотрения законопроект о сокращении их льгот.

«Что, нужно сорвать стабильность финансовую, сорвать политическую стабильность, начинать всем выходить на улице с вилами и делить все, что есть? Это ли нужно? Есть призывы к революции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ уверен, что все это организуют не те люди, которым труднее всего живется. «Люди, которым наиболее трудно, молчат, терпят и ждут», - сказал Президент.