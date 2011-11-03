В США число беднейших людей достигло 20,5 миллиона

Число американцев, причисленных к беднейшим слоям населения, в 2010 году составило 20,5 миллиона, что является рекордным показателем для США, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на национальное Бюро переписи.

По данным Бюро, всего население США в 2010 году составило 308 миллионов 745 тысяч 538 человек.

Таким образом, доля самых бедных жителей США от всего населения страны увеличилась до 6,7%. Другими словами, к беднейшим жителям США причислен каждый пятнадцатый американец.

Резкое увеличение беднейшего населения в США уже происходило в 1993 и 2009 годах, тогда этот уровень ненамного превышал 6%.

По нормам на 2010 год, житель США может считаться беднейшим, если его годовой доход не превышает 5,57 тысячи долларов. Для семьи из четырех человек такой порог составляет 11,157 тысячи долларов. Эти показатели почти вдвое ниже доходов, которые получают люди, официально находящиеся за чертой бедности.

Полный отчет о числе людей, находящихся за чертой бедности в США, будет обнародован Бюро переписи на следующей неделе, передает РИА "Новости".