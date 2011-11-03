В акции протеста под ВР принимают участие около тысячи человек - МВД
11:22, 03 ноября 2011Соцполитика
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По данным милиции, сегодня в акции протеста под Верховной Радой Украины принимают участие около 1 тысячи человек.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, отметив, что случаи нарушения общественного порядка не зафиксированы.
В то же время, как передает корреспондент УНИАН, в парках вблизи парламента сосредоточено большое количество бойцов спецподразделения МВД «Беркут» и Внутренних войск в полной амуниции.
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