В акции протеста под ВР принимают участие около тысячи человек - МВД

По данным милиции, сегодня в акции протеста под Верховной Радой Украины принимают участие около 1 тысячи человек.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, отметив, что случаи нарушения общественного порядка не зафиксированы.

В то же время, как передает корреспондент УНИАН, в парках вблизи парламента сосредоточено большое количество бойцов спецподразделения МВД «Беркут» и Внутренних войск в полной амуниции.